Cultura Biblioteca de Praia já entrou em funcionamento em São Martinho do Porto A Biblioteca de Praia em São Martinho do Porto abriu ao público, de forma condicionada, no passado dia 13 de julho, cumprindo todos os requisitos de segurança no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus (Covid19). 30-07-2020 | Paulo Alexandre Permanecerá em funcionamento até ao dia 30 de agosto.

Coordenada pela Biblioteca Municipal, abre todos os dias, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, com o serviço de empréstimo domiciliário de livros, até ao limite máximo de duas semanas (15 dias).

A oferta de animação e promoção do livro será realizada apenas em formato digital, no Facebook e Instagram, com rubricas para todas as idades, visando a promoção da leitura em geral e da ciência em particular - a Biblioteca este ano está a promover junto dos seus leitores os Livros Com Ciência.

Os utilizadores são recebidos na entrada do espaço, devidamente preparado para o efeito. Terão que utilizar máscara, cumprir a etiqueta respiratória, proceder à desinfeção das mãos no local e praticar o distanciamento social.

Condições de acesso:

- Uso obrigatório de máscara

- Desinfeção obrigatória das mãos

- Respeitar o distanciamento físico

- Entrada condicionada (receção à entrada do espaço)

Serviços:

- Empréstimo domiciliário: até 15 dias

- Acesso a revistas e jornais online - a utilização de tabletes é exclusiva para a leitura de jornais e revistas (tempo

máximo de utilização 30 min)

- Serviço gratuito

Período de quarentena dos livros: 72 horas

