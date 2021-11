Nazaré Escadas de acesso ao Forno da Orca foram demolidas por motivos de segurança As escadas de acesso ao Forno de Orca foram demolidas por representarem perigo para a segurança dos utilizadores. 05-11-2021 | “O Município da Nazaré executou, no dia de ontem, a determinação definida entre esta entidade, a Agência Portuguesa do Ambiente e Capitania do Porto da Nazaré que visa a supressão de risco, demolindo uma escada em risco de ruína, localizada junto ao algar conhecido como Forno de Orca, na Praia do Norte”, informou o vereador da Câmara, Orlando Rodrigues,



Esta é a primeira de várias ações que “visam limitar o risco de acidente em arribas na envolvente do Forte S. Miguel Arcanjo e Praia do Norte”.



O acesso ao Forno da Orca e à Praia, um dos pontos mais populares entre visitantes do local, encontrava-se em adiantado estado de degradação.

