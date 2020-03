Alcobaça Junta de Pataias pede indemnização aos correios de Portugal A administração dos Correios de Portugal voltou atrás na decisão de encerrar os seus serviços em Pataias, mas a decisão chegou já depois da Junta de Freguesia ter mobilizado vários meios e serviços para garantir a continuidade daquela funcionalidade na vila. 24-03-2020 | Paulo Alexandre A autarquia está a pedir uma indemnização aos Correios, e já manteve várias reuniões com a administração sobre este assunto.

A ordem de encerramento de vários postos chegou em meados de 2019, mas a Junta de Freguesia de Pataias encontrou vários argumentos para combater a decisão, como a instalação dos serviços num edifício próprio e a colocação de um funcionário em mobilidade para estar no balcão.

A decisão de anulação de encerramento dos serviços chegou, há pouco tempo, e por telefone, mas já depois da aquisição do edifício e a contratualização de alguns meios para o seu equipamento.

O novo edifício adquirido pela Junta de Freguesia iria juntar os correios, o balcão do cidadão, e uma caixa de multibanco.

“Achámos que era um serviço indispensável aos nossos fregueses. A partir do momento em que houve o volte face, pedimos que nos fosse comunicado oficialmente essa decisão, e avançámos com um pedido de indemnização”, explica Dário Moleiro.

A indemnização é justificada pela "demora que a administração dos correios teve na comunicação de uma posição", e com vários meios que já tinham sido mobilizados para dar continuidade a um serviço que os Correios de Portugal iriam extinguir na freguesia, como "a funcionária em mobilidade, os atrasos na instalação do balcão do cidadão e da caixa multibanco".

