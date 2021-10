Cultura Festival Literário e de Cinema de Alcobaça regressa de 1 a 21 em novembro Depois de um ano de interregno devido à pandemia, o Books & Movies regressa em 2021 para cumprir a sua missão de dar resposta à procura de eventos que contribuam para uma nova forma de cosmopolitismo, em que a arte circule entre todos, para todos. 15-10-2021 | PA Alcobaça e o seu mosteiro foram, no passado, espaços privilegiados do ensino público, do engrandecimento da língua portuguesa e do desenvolvimento cultural da região. Hoje, são excelentes cenários naturais de arte, um convite a todos os que têm paixão pela leitura e pela escrita. São, pois, espaços ideais para a partilha entre leitores, autores, editores ou especialistas, professores ou alunos que, no contexto de ensino/aprendizagem atual, procurem descobrir mais sobre a produção literária, aliada a outras expressões, como a cinematográfica, tão evidente nas adaptações de grandes obras literárias.



Foi neste cenário que, em 2014, ano da sua estreia, o festival Books & Movieslevou aos cafés e espaços públicos da cidade dezenas de escritores e artistas profissionais, para, num clima de diálogo, de tolerância e de abertura, cativar novos públicos para a leitura e escrita.



Para além dos cafés da zona histórica da cidade, nos quais as tertúlias tiveram lugar, foram também promovidos encontros com os escritores em praças e anfiteatros da cidade, destinados a estudantes, como forma de criar hábitos culturais desde cedo, mostrando às crianças e jovens que a arte literária não se confina à escola e à biblioteca escolar. Se é nestes lugares que a análise literária começa, é depois, na vida real, e em “conversa” permanente com outras expressões e com outros leitores, que ela se aperfeiçoa, promove o prazer estético e o bem-estar.



O evento, para além das conversas literárias e projeção cinematográfica, incluiu outras iniciativas como exposições, teatro, música, declamação de poesia, workshops de ilustração e atividades lúdicas.



A 7ª edição do Books&Movies está agendada para os dias 1 a 21 de novembro de 2021.

O Município promete para breve a divulgação do programa completo do certame.



