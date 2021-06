Nazaré Reabilitação da lota do Porto da Nazaré arranca dentro de um mês A reabilitação do edifício da lota do Porto da Nazaré vai arrancar dentro de um mês. De acordo com a Docapesca, o investimento ronda os 250 mil euros, e terá a duração de 120 dias. 17-06-2021 | JL A empreitada de reabilitação do edifício da lota dará inicio a uma empreitada que contempla um conjunto de intervenções em diversas zonas da lota, entre as quais a área da primeira venda de pescado, as áreas reservadas ao público e aos trabalhadores, as instalações e equipamentos de higienização e áreas de conservação de pescado.



De acordo com o comunicado da DOCAPESCA, as intervenções “pretendem manter as preexistências o máximo possível, respeitando o original estilo arquitetónico e construtivo e introduzindo o fator de valorização ao nível ambiental, social e económico”.



As obras justificam-se “pela natural degradação dos materiais” e pela necessidade de se proceder a um conjunto de trabalhos de requalificação que visa “responder às exigências e regulamentos para a manipulação, conservação e primeira venda de pescado, com vista à certificação desta lota segundo o referencial ISO22000:2018”.



A Docapesca – Portos e Lotas, SA é uma empresa do Setor Empresarial do Estado, tutelada pelo Ministério do Mar, responsável por uma rede de 23 Lotas e 36 Postos de Vendagem.

