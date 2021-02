Ocorrências Dois detidos na Nazaré por assaltos a residências e recetação Dois homens, de 27 e 46 anos, foram detidos pela PSP da Nazaré por suspeita dos crimes de furto qualificado e de recetação. 04-02-2021 | JL A detenção ocorreu no passado dia 13, no âmbito de uma operação policial de combate ao furto em residências, tendo sido realizadas cinco buscas domiciliárias e em veículos, e dado cumprimento a dois mandados de detenção fora de flagrante delito.



Foram ainda constituídos arguidos dois indivíduos, de 17 e 23 anos, indiciados pelo mesmo tipo de crimes.



No decorrer das buscas foram apreendidos cerca de 15 mil euros em peças em ouro amarelo, dois relógios de pulso, 2.560 euros em notas,1.900 euros em transferência provenientes da venda de ouro furtado, dois telemóveis, uma consola de jogo, um televisor LCD e um automóvel.



Os dois detidos foram dia 14, presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo um ficado sujeito a apresentações bissemanais às forças de segurança e o segundo a termo de identidade e residência.



Em comunicado, a PSP informa estar “a desenvolver diligências investigatória no sentido de apurar algo mais que possa facultar desenvolvimentos de ilícitos cometidos pelos mesmos suspeitos”.

