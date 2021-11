Nazaré Requalificação da Praça 25 de abril de Valado dos Frades contempla mais estacionamento Está em curso a requalificação da Praça 25 de Abril de Valado dos Frades, um investimento de 186.612, 46 euros no principal espaço público da Vila, local central para onde todas as vias convergem e se localizam o edifício da Junta de Freguesia bem como algum pequeno comércio ou serviços. 05-11-2021 | JL O projeto irá manter as características existenciais da praça, reforçando-as apenas com o redesenho dos pavimentos, a substituição do mobiliário urbano, e proporcionando fontes de sombra. Tem, ainda, como finalidade “estabelecer uma relação entre a área afeta ao edifício da Junta e a Praça através de um perfil adequado da via, com pequenas rampas nos topos da área da intervenção, o revestimento do pavimento, que passará a ser de paralelos de basalto”, destinados a contribuir para a redução da velocidade do trânsito.



Ainda de acordo com a proposta arquitetónica, o desenho que se realizou para o pavimento da Praça “foi transposto para os passeios opostos da Rua Professor Arlindo Varela, e que estão diretamente ligados ao espaço relacionado com o edifício da Junta”, área vocacionada para a receção dos utentes da Junta de Freguesia, à qual se irá atribuir um carácter mais institucional, e onde está prevista a substituição do pavimento de calçada por lajeados.



As obras na Praça 25 de Abril de Valado dos Frades foram apresentadas, esta semana, em sessão pública, aos habitantes da vila.



Com um prazo de execução de três meses, irão transformar o local num espaço mais aprazível para o encontro das gentes locais e o acolhimento das realizações festivas, que habitualmente se desenvolvem na freguesia, de carácter recreativo e cultural.



Na sessão de esclarecimento sobre o projeto, o Presidente da Câmara Municipal, Walter Chicharro, informou que, para complementar esta intervenção, que irá proceder à reorganização de lugares de estacionamento, a definição de novas áreas pedonais e a localização de mobiliário urbano, está “em fase de preparação o projeto do Parque de Estacionamento da Quinta do Campo, que aumentará a capacidade de parqueamento de viaturas” no centro da freguesia. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com