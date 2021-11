Nazaré Câmara da Nazaré viabiliza propostas do vereador da CDU A Câmara Municipal da Nazaré aprovou a criação de um fundo para a área da cultura de 40 mil euros. 05-11-2021 | A proposta, juntamente com o apoio à gasolina para a pesca artesanal e a transmissão online das reuniões da câmara, foi apresentada pelo vereador eleito pela CDU.



A transmissão online das reuniões insere-se na medida anunciada ainda durante a campanha para as eleições autárquicas e pretende “aprofundar o carácter público, a transparência e democracia na Nazaré”, explicou João Paulo Delgado, adiantando que a CDU anunciara em campanha “mais democracia no concelho” se chegasse aos Paços do Concelho.



Sobre o apoio à gasolina na pequena pesca artesanal, a proposta de João Paulo Delgado foi transformada em proposta do executivo e será enviada a Lisboa para que possa ser contemplada.



Já quanto ao incentivo à cultura, a CDU explica que esta visa o apoio ao desenvolvimento das artes e da criação literária, e que poderá ser “reforçada mediante as necessidades”.

As propostas foram aprovadas por unanimidade.

