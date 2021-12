Economia Ginja M.S.R. conquista grande medalha de ouro no concurso de Bruxelas A Ginja M.S.R da empresa alcobacense David Pinto & Companhia, Lda. conquistou a grande medalha de ouro no concurso Mundial de Bruxelas Spirits Selection, que decorreu no final de outubro. 25-11-2021 | “É o terceiro que participamos no concurso de bebidas espirituosas. Todos os anos fomos premiados, primeiro com prata, depois ouro e agora grande ouro, que é o topo máximo que poderíamos alcançar”.



O empresário alcobacense Vasco Gomes fala de orgulho pelos prémios, que premeiam “23 anos de trabalho em prol do desenvolvimento e salvaguarda deste produto tradicional português, e de Alcobaça”.



Foi a primeira vez que Portugal trouxe uma medalha de Grande Ouro em resultado de um produto apresentado a concurso, e logo com um produzido por Alcobaça.



Também a Adega Lemos Figueiredo foi distinguida com duas medalhas de prata, conquistadas pela Ginja Lemos Figueiredo – Vintage 2018, e na categoria Vinhos Aromatizados Vermute, com Vermouth Hernandez Reserva 2016.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com