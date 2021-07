Ocorrências Quatro detidos por furto em pecuárias nos concelhos da Nazaré, Alcobaça Caldas da Rainha e Bombarral A GNR deteve quatro pessoas por furto em pecuárias e posse de armas proibidas, tendo identificado mais de 20 suspeitos nos concelhos das Caldas da Rainha, Alcobaça, Bombarral e Nazaré. 02-07-2021 | JL As detenções aconteceram no âmbito de uma investigação iniciada no principio do ano, relacionada com “diversos furtos numa exploração agropecuária ocorridos desde o ano de 2019, causando prejuízos que ascenderam os 130 mil euros”, refere o comunicado da GNR.



De acordo com a mesma informação, os suspeitos terão conseguido abastecer uma rede de recetadores, nos vários concelhos limítrofes, com o resultado dos furtos.



Realizaram-se 38 buscas (23 domiciliárias,15 em veículos, anexos e armazéns), que resultaram na apreensão de dois carros utilizados nos furtos; 2.070 quilos de ração animal; duas espingardas; uma caçadeira; 30 cartuchos de calibre 12 e dois telemóveis.



Foram, igualmente, fiscalizados 13 cães e identificadas sete infrações ambientais, e elaborados os respetivos autos contraordenacionais.



A operação culminou na apreensão de 77 exemplares de espécies autóctones e exóticas, dos quais 64 foram libertados e restituídos ao seu habitat natural.



Um dos detidos tem antecedentes criminais por violência doméstica, ofensas à integridade física, abuso sexual de menores e condução ilegal.



O homem de 48 anos, detido por posse de armas e munições proibidas, tem também antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de ilícitos.

