Sociedade Duas toneladas de lixo recolhidas na praia do Norte Os detritos foram entregues à Valorsul para separação e tratamento. 15-10-2021 | JL Quase duas toneladas de resíduos foram recolhidas das dunas e do areal da Praia no Norte no âmbito de uma ação de limpeza que percorreu uma distância de costa de 2.120 metros, numa semana.



O resultado da recolha, realizada na Praia do Norte e Areeira, foi entregue na estação de transferência da Valorsul para separação e tratamento de resíduos.



A ação foi desenvolvida pela Câmara da Nazaré na sequência do alerta para a existência da acumulação de lixo existente na área de praia e dunas após o final da época balnear, transmitido após iniciativas de educação e sensibilização ambiental, desenvolvidas por associações e cidadãos, por ocasião de datas destinadas a alertar para o problema do lixo marinho e a necessidade de maior proteção do oceano.



Os plásticos e artigos de pesca de mar foram os resíduos encontrados em maior número nesta ação de limpeza.

