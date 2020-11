Educação Seis computadores doados reforçam equipamento de salas de aula Seis computadores angariados no âmbito da campanha de recolha de equipamentos informáticos usados destinados a reforçar as ferramentas de apoio ao estudo dos alunos do Agrupamento de Escolas (AEN), durante este período de pandemia da Covid-19, foram entregues, esta semana, pela Associação de Pais e Encarregados de Educação da Nazaré ao Gabinete de Educação da Câmara Municipal. 26-11-2020 | JL Os equipamentos irão serão instalados nas salas de Tecnologia da informação e comunicação (TIC) e de Apoio ao Estudo das Escolas do Agrupamento.

A direção do Agrupamento de Escolas da Nazaré, o Município da Nazaré e os dirigentes das duas associações de pais do concelho (APAEN e da APEVAL) lançaram uma campanha de sensibilização junto da comunidade e empresas para a recolha de material informático novo ou usado. O objetivo é apoiar o ensino nesta fase em que o distanciamento se torna num dos principais requisitos para controlar e evitar a propagação do novo coronavírus. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com