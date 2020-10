A equipa leonina venceu, no passado dia 5, no último jogo da fase de apuramento de Campeão, a Casa do Benfica Loures por 6-3. Faturaram pela equipa verde e branca Edu (3), Ricardinho, Pinhal e António. Do lado da Casa do Benfica, marcaram Llorenç (2) e Luís Vaz.No outro jogo da manhã, o SC Braga venceu o Chaves por 7-3, com golos de Fábio Costa (2); Miguel Pintado (3), Filipe e Jordan Santos. Pelo Chaves faturaram Javier Torres e Gastón (2).

Os leões ficaram no 1.º lugar da etapa, com nove pontos. O SC Braga somou seis pontos e ficou na segunda posição.

No 1º jogo a contar para a Fase de manutenção /descida no Campeonato Nacional de Futebol de Praia - Elite, que juntou o GD Alfarim x GRAP, o resultado final ficou fixado nos 1-7, favorável à equipa dos Pousos, Leiria.O 2º jogo da jornada juntou GD Leixões x ACD O Sótão e terminou com a vitória da equipa da Nazaré por 1-4. Faturaram pelo ACD O Sótão: David, Chicky, Pedro Garcia, Samuel Mendes. Do lado da equipa de Matosinhos, marcou Adri Lopez.As duas equipas do distrito de Leiria, ACD O Sótão e GRAP garantiram, assim, com os resultados desta fase, a manutenção da divisão de elite.