Alcobaça Apoios ao comércio e empresários do concelho definidos em orçamento da Câmara para 2021 A Câmara de Alcobaça definiu em orçamento para 2021 novas medidas de apoio destinadas a apoiar empresários e comerciantes do concelho no âmbito das ajudas planeadas para ultrapassar as dificuldades e quebras de rendimento provocadas pela pandemia do Covid-19. 26-11-2020 | Paulo Alexandre “Sabemos que os comerciantes estão a sofrer, mas a maior ajuda que todos podemos dar é não entrar em listagem de concelhos de alto risco, pois muitos desses comerciantes irão literalmente para a falência”, alertou Paulo Inácio, presidente da Câmara Municipal.

O autarca citou Marquês de Pombal para afirmar que está “a tratar dos feridos, para depois ver o resto”, mas sublinhou que “o melhor tratamento é não entrar numa lista de concelhos de elevado risco”.

Paulo Inácio adiantou que a Autarquia está a preparar os seus mecanismos de apoio, que não poderão ferir a legalidade, depois de algumas entidades terem enviado pareceres negativos a medidas antes implementadas, também para acudir ao tecido económico.

"Parece um bocado complicado nos tempos que vivemos. Mesmo quando queremos ajudar, nomeadamente os comerciantes, há entidades que não entendem isso. Recordo que quando demos o apoio com descontos na água, a ERSAR avisou o Município. O que o Município está a preparar são mecanismos de emergência para o apoio sem ferir a lei, e ter a certeza que estamos a cumprir a legalidade".

