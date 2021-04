Economia Presidente da CIP é o novo chairman da SPAL António Saraiva é o escolhido para ocupar o cargo de chairman da SPAL, empresa de Alcobaça dedicada à produção de porcelanas. 22-04-2021 | JL A decisão foi anunciada em comunicado enviado às redações pela família Mesquita, que detém o Grupo Cup & Saucer, dono de 100% da SPAL, o maior fabricante de chávenas de café do Mundo.

Caberá ao presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) o papel de chairman da SPAL após a conclusão de um processo de revitalização que resultou no perdão de 9,6 milhões de euros dos credores. Neste momento, a dívida da empresa situa-se nos 16 milhões de euros.

Na mesma nota, António Saraiva diz estar «muito entusiasmado com o novo desafio, estando pela primeira vez ligado a esta indústria da cerâmica, tão importante no nosso país».

Segundo a família Mesquita, este é o primeiro passo de um processo que visa projetar a SPAL e a sua marca para o futuro, colocando um ponto final no capítulo que envolveu o Processo Especial de Revitalização (PER).

Além de António Saraiva no papel de chairman, a administração da empresa conta com Mariana Mesquita (pelouros do marketing e comercial), Pedro Mesquita (financeiro e industrial) e Ângelo Mesquita.

