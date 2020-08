Desporto S.U. Alfeirerense recebeu a Bandeira da Ética No passado dia 25 de Julho, o Sport União Alfeizerense, (S.U.A), recebeu a Bandeira da Ética. Este galardão, é implementada e operacionalizada pelo Instituto do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ, I.P.), através do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED) e certifica iniciativas, projetos ou entidades que se destaquem na promoção dos valores éticos por via da prática desportiva 30-07-2020 | JJP Nesta cerimonia moderada pelo Coordenador do EFSUA Carlos Pereira, o projeto da Ética no Desporto, foi apresentado pelo seu responsável no clube, Ricardo Martins, onde explicou a missão do clube relativamente à matéria da Ética, bem como as principais ações do projeto, como é o caso das formações efetuadas aos seus colaboradores, atletas e encarregados de educação, sustentadas numa comunicação direta e atrativa. Destacou-se também a iniciativa do Repórter da Ética, que tem como objetivo levar os encarregados de educação para dentro do campo do jogo, de forma a poderem registar fotograficamente o lado positivo do desporto, seja através de boas ações, comportamentos ou espírito de equipa. Estiveram ainda presentes, Júlio Vieira Federação Portuguesa de Futebol, o Presidente da Associação de Leiria, Prof. Manuel Nunes e o Vogal Direção, Rui Alexandre e ainda o Presidente da Junta de Freguesia de Alfeizerão, Leonel Ribeiro, que mostrou o seu orgulho da distinção da Bandeira da Ética ter sido entregue ao clube da terra. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

