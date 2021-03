Ocorrências Prisão preventiva para homem que agredia a mãe Um homem de 47 anos, residente em Pataias, Alcobaça, ficou sujeito a prisão preventiva por suspeita de violência doméstica sobre a mãe, de 74 anos. 18-03-2021 | Paulo Alexandre O indivíduo, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi detido na no passado dia 1 de março, e presente ao Tribunal Judicial de Leiria para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.



Na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito infligiu, reiteradamente, maus-tratos verbais, psicológicos e físicos à vítima, sua mãe de 74 anos.



O agressor, desempregado e dependente economicamente, exigia à vítima quantias monetárias para adquirir produto estupefaciente, coagindo-a com ameaças de morte e agressões físicas com violência, nomeadamente através de estrangulamento. Foi ainda possível apurar que a vítima foi obrigada a pedir quantias monetárias à população local, com o objetivo de angariar dinheiro suficiente para o suspeito adquirir produto estupefaciente para o seu consumo diário.

