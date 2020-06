Nazaré Gestão da Lagoa do Valado passa a ser assegurada pela Câmara A Câmara da Nazaré vai assegurar a gestão da Lagoa de Valado dos Frades no âmbito de um protocolo de colaboração com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), aprovado por unanimidade na reunião de Câmara, na passada segunda-feira. 18-06-2020 | JL O acordo entre as duas entidades tem como fim a cedência (a título precário e oneroso) da gestão da área de visitação e fruição pública da Lagoa.

O Município compromete-se a potenciar a sua “excecional aptidão enquanto espaço público de lazer e local privilegiado para o desenvolvimento de atividades turísticas, desportivas, lúdicas e pedagógicas”.

Diversificar e melhorar as condições de visitação e fruição pública da Lagoa do Valado e das áreas envolventes são as principais metas da Autarquia para aquele local, onde serão criadas novas infraestruturas e equipamentos de apoio ao recreio e lazer. A requalificação do atual Parque de Merendas será outra das intervenções.

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICN) é, atualmente, a entidade responsável pela gestão deste espaço, integrado na Mata Nacional, uma área com aproximadamente 1500 hectares, localizada entre as freguesias da Nazaré e de Valado dos Frades.

“Este protocolo vem ao encontro dos planos de reabilitação do local por parte da Câmara Municipal, que passam, nomeadamente, pela instalação de equipamentos que a habilitem a tornar-se, de novo, numa referência do concelho ao nível de áreas balneares e de lazer, recuperando-lhe o estatuto que faz parte da memória de muitos habitantes e visitantes”, informou Walter Chicharro, Presidente do Município.

Localizada na Mata Nacional, na freguesia de Valado dos Frades, protegida pela vegetação e enorme sossego, a Lagoa foi, em tempos, um dos locais de referência para banhos em meses de calor. A Autarquia pretende recolocar este espaço no mapa de opções de turismo.

