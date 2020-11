Nazaré Baloiço Turístico no sítio da Nazaré A Junta de Freguesia da Nazaré instalou um “baloiço” panorâmico, dedicado a apaixonados, num dos melhores pontos de observação do oceano. 29-10-2020 | JL A Autarquia anunciou, no final da semana passada, através do Facebook, uma das suas novas iniciativas para dinamizar a vila e o turismo em direção ao Sítio da Nazaré.

“Nos últimos tempos, cada um do seu modo, tem vivido com medo: do covid-19, da falta de bens essenciais, da falta de emprego e sobretudo medo do desconhecido”, escreveu João Formiga, acrescentando que “é preciso voltarmos a uma possível normalidade, e está nas nossas mãos procurarmos o que nos faz felizes”.

O autarca salienta que “o respeito pelas regras e a preservação da nossa saúde e a dos outros é fundamental”, o que “não deve impedir de tirar partido do que temos e felizmente, na Nazaré temos paisagens de uma beleza enorme, que só muda conforme as horas do dia”.

"Do nascer ao pôr-do-sol, as cores a luminosidade vão tendo vida própria que muitas vezes nos comove, nos faz sentir gratos pela sorte que temos", declara João Formiga que, sobre o "baloiço panorâmico" o classifica como um "pequeno presente, um pouco de liberdade, de paz para vermos e sentirmos a Nazaré de outro ângulo, tão linda e tão nossa como sempre".

