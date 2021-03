Cultura Biblioteca Municipal de Alcobaça lança “3 Pontinhos” - um novo projeto de escrita criativa A propósito do Dia da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, que se assinalou a 11 de março, a Biblioteca Municipal de Alcobaça (BMA), lançou um desafio à criatividade da comunidade. 18-03-2021 | PA “Três Pontinhos “ é a nova atividade de Escrita Criativa que leva as pessoa a criarem um conto partilhado. As inscrições abriram, dia 9 de março.

No dia 18 de março, é lançada a introdução do conto pela BMA para que se comece a narrativa, que vai passando por todos os inscritos até ao dia 23 de abril (Dia Mundial do Livro).

Posteriormente, o trabalho será publicado em formato e-book e também em versão impressa. VAMOS COSTURAR UMA HISTÓRIA JUNTOS?



Num tempo silencioso, de confinamento, as palavras e emoções falam mais alto e podemos ser ainda mais criativos. Nós começamos, e vocês continuam… E como quem conta um conto (…) acrescenta sempre um ponto, os três pontinhos são preenchidos com a vossa imaginação. Vamos costurar uma história juntos?

