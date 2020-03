Alcobaça Alcobaça Requalificação do terminal rodoviário da cidade avança em março A rodoviária de Alcobaça deverá ser deslocada para instalações provisórias durante cerca de três meses para que se possam realizar as obras de requalificação do terminal rodoviário. 06-03-2020 | Paulo Alexandre A reabilitação do edifício e sua equiparação às exigências atuais irão absorvem um investimento de 1 milhão de euros, devendo arrancar em março, mês em que os serviços de transporte público terão que ser realocados.

A Câmara Municipal aprovou o licenciamento do projeto de obras apresentado pela Rodoviária, proprietária do espaço em fevereiro de 2019, tendo Paulo Inácio, Presidente de Câmara, explicado que se “trata de uma intervenção à semelhança do investimento realizado no terminal de Caldas da Rainha”.

O terminal será transferido temporariamente para outro local enquanto durarem as obras, estando o terreno do Município na Cova da Onça posicionado como a solução mais provável para essa instalação provisória.

