Cultura Museu do Vinho mantém entrada gratuita até 31 de dezembro 2020 Na sequência da reabertura do Museu do Vinho de Alcobaça, a 16 de junho, contemplando a aplicação do regime de gratuitidade temporária, até ao dia 30 de agosto de 2020, o mesmo regime será agora estendido até ao dia 31 de dezembro de 2020. 15-10-2020 | Paulo Alexandre “Perante o panorama atual da pandemia do COVID-19, a presente extensão justifica-se num espírito de compromisso educativo e cultural que importa manter entre os espaços museológicos, as famílias, os agentes associados e os operadores turísticos, evitando a quebra de fruição do nosso valioso património histórico e cultural”, destaca o Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Paulo Inácio.

Cumprindo as determinações decorrentes da pandemia, o Museu do Vinho tem adotado, desde a sua reabertura, um conjunto de medidas preventivas: Manutenção do calendário de funcionamento do museu de cinco dias: terça a sábado; Manutenção do horário de visitas ao público de quatro entradas fixas: às 10, às 12h, às 15h e às 17h; Manutenção do tempo de visita de 30 – 40 min; Manutenção das áreas visitáveis de dois edifícios: Adega dos Depósitos e Taberna. Limite do número de visitantes de seis para o público individual e de dez para os grupos organizados (excursões) por entrada fixa com o distanciamento social apropriado de dois metros entre pessoas; Manutenção do circuito de visita linear de sentido único: entrada pela sala dos depósitos e saída pelo lagar de vinhos tintos; Manutenção da suspensão da prova de vinhos associada à visita do museu

