Sociedade Jovens lusófonos e lusodescendentes celebraram o Dia Internacional da Juventude em São Martinho do Porto Um grupo de 44 jovens lusófonos e lusodescendentes desenvolveram, no passado 12, um conjunto de ações de sensibilização ambiental na baía de São Martinho do Porto com que assinalaram o Dia Internacional da Juventude. 27-08-2020 | Paulo Alexandre Oriundos de países como Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Áustria e Alemanha, o grupo desdobrou-se, durante a tarde, em atividades de limpeza de praia assim como distribuição de material reutilizável e realização de inquéritos a jovens sobre as melhores práticas ambientais.

Os jovens estão de visita à região Oeste e ao concelho no âmbito da 2ª edição do Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes e tiveram também a oportunidade de conhecer, no início desta semana, a cidade de Alcobaça passando pelo Percurso Camoniano - “Pedro & Inês” em Cerâmica de Alcobaça, Jardim do Amor e Mosteiro de Alcobaça.

“É para nós, Município, uma grande honra poder receber este grupo de jovens dinâmico e focado nas questões ambientais, cuja pertinência é cada vez maior. Estes jovens são oriundos de outras realidades e contextos no seu país de residência, mas o sangue português corre-lhes nas veias e mostraram-se sensibilizados com o rico património do concelho de Alcobaça”, explica a Vereadora da Educação e Ação Social, Inês Silva.

O Dia Internacional da Juventude foi celebrado, através de uma mega ação nacional de consciencialização para a sustentabilidade ambiental, organizada pelo IPDJ, CNJ e FNAJ, coordenada pelas Direções Regionais do IPDJ. Em São Martinho do Porto, a iniciativa contou com o apoio da Câmara Municipal de Alcobaça, através da Ação Social Municipal.

