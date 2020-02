Desporto Surfa onda gigante com perna amputada Um australiano de 27 anos surfou a onda gigante da Nazaré com uma perna amputada, apoiando-se na prótese que usa desde que teve um acidente rodoviário. 30-01-2020 | Francisco Gomes Ollie Dousset ficou sem metade da perna direita após ter sido atingido por um camião quando viajava numa scooter, na Indonésia, há ano e meio. Pensou que nunca voltaria a fazer o que mais gostava – surfar.

“Antes do acidente surfava ondas gigantes. Era a minha paixão. Quando não estava a trabalhar, ia à procura das ondas na Austrália. Pensava que nunca mais iria surfar ondas grandes. A minha identidade de surfista foi-me tirada”, desabafou.

Mas uma prótese mudou-lhe a vida, aliada à sua capacidade de superação, e voltou a enfrentar as ondas.

Acrescentou um desafio, também há muito ambicionado: Surfar a onda gigante da Nazaré.

“Toda a gente sabe da Nazaré, que tem a maior onda do mundo. Sempre foi o meu sonho surfar as maiores ondas do planeta, manifestou.

O surfista veio a Portugal cumprir o seu sonho. Contra todas as probabilidades, o australiano surfou uma onda de dez metros, captada em fotografia por Miguel Chaby, após ser convidado para uma sessão durante uma competição de ondas gigantes na Nazaré, o que o torna um caso único.

“Há muitos surfistas [na mesma situação] a surfar ondas pequenas, mas nenhum as ondas gigantes. Vamos ver se aparecem. Eu fiz isto toda a minha vida. Sempre surfei ondas grandes e foi a minha paixão. Estou entusiasmado por continuar a viver o meu sonho. A minha capacidade agora é mais difícil. Caio e cometo mais erros, mas treino com maior intensidade e estou mais concentrado”, relatou.

Ollie Dousset esteve nove dias na Nazaré, sendo acolhido no centro de alto rendimento do surf. Depois de ter experimentado a onda da Praia do Norte, regressa, feliz, à Austrália, com a promessa de voltar a Portugal para surfar.

“A sensação é como se eu pertencesse aqui. A comunidade surfista e pessoas da vila acolheram-me de braços abertos. Nunca tive uma receção tão calorosa. Os surfistas aqui ajudam-se uns aos outros”, revelou.

