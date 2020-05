Cultura Padeira de Aljubarrota candidata às 7 Maravilhas da Cultura Popular® A candidatura da lendária “Padeira de Aljubarrota” à edição das 7 Maravilhas da Cultura Popular® de 2020 foi validada. 14-05-2020 | Paulo Alexandre Brites de Almeida, conhecida por Padeira de Aljubarrota, cujo nome se associa de imediato à Batalha de Aljubarrota, travada a 14 de agosto de 1385, é considerada uma figura lendária Portuguesa. Durante a Batalha de Aljubarrota, após a derrota aos Castelhanos, que se punham em fuga, Brites juntou-se ao povo que os perseguia, tomando o comando de um dos grupos de homens.

Segundo a lenda, ao cair da noite, voltando a casa, matou, com a sua pá, sete castelhanos que encontrou escondidos dentro do seu forno.

Segundo o Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Paulo Inácio, “a Padeira de Aljubarrota tem um profundo significado simbólico para o orgulho português que Alcobaça pretende enaltecer nesta candidatura, representa a importância do povo na luta pela independência, em 1385”.

Segundo a organização do concurso 7 Maravilhas de Portugal® “das muitas razões que explicam porque Portugal está hoje na moda, uma das mais marcantes é seguramente a sua base cultural e a importância da sua cultura popular.

Fruto do nosso desenvolvimento social e cultural, e ao contrário de muitos países, que se renderam às maravilhas da globalização, resultando na indiferenciação e quebra de autenticidade, Portugal afirma-se hoje pelos seus valores únicos e pela dimensão da sua multiculturalidade, onde a expressão da sua autenticidade se encontra em cada um de nós, em cada aldeia, vila ou cidade.

É a manutenção e a afirmação inequívoca desta autenticidade, com manifestações em múltiplas categorias culturais, que queremos homenagear com a eleição das 7 Maravilhas da Cultura Popular®”. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com