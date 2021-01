Educação “Cister vai à escola”: levou o andebol do pavilhão para escola A pandemia de Covid-19 veio alterar a forma do quotidiano e isso traduziu-se também na forma como se faz desporto. Essa mudança foi especialmente notória no desporto dos mais pequenos, que se viram sem opções para treinar. Foi com este pensamento que a Cister Sport de Alcobaça lançou o “Cister Vai à Escola”. 14-01-2021 | PA O projeto foi submetido à aprovação do agrupamento de escolas Cister, e integrado na atividade pedagógica "expressão físico motora” do primeiro ciclo.



Numa primeira fase estão abrangidas as escolas de Aljubarrota, Carvalhal, Maiorga e Bárrio. No total, contabilizam-se 271 alunos que já fazem parte do projeto “Cister Vai à Escola”. A treinadora é Isabel Carolino, treinadora do clube há vários anos.



Sensibilizar os alunos do 1.º ciclo para a prática desportiva de andebol, promover hábitos de prática de exercício físico, combater a obesidade infantil, promover os valores da amizade, excelência e respeito, entre outros, são alguns dos fins desta iniciativa.



“Em tempos de pandemia, esta poderá ser uma solução para que os mais pequenos continuem a fazer desporto sem sair da sua bolha escolar. Esta poderá ser menos uma preocupação para os pais pois não veem os filhos a ter mais contactos do que aqueles necessários”, refere o clube.



O projeto "Cister vai à Escola" começou em outubro de 2020 e espera-se que se alargue até outras escolas do concelho durante este ano.

