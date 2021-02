Alcobaça Câmara de Alcobaça teve de ir buscar alunos da Benedita que estagiavam em Espanha A Câmara Municipal de Alcobaça realizou uma operação para trazer de volta para Portugal os estudantes do Externato Cooperativo da Benedita (ECB) que se encontravam em Erasmus em Barcelona, Espanha, e que tinham sido impedidos de regressar em virtude do encerramento das fronteiras aéreas e terrestres. 25-02-2021 | Francisco Gomes Após diversas diligências, a autarquia conseguiu as devidas autorizações para que o autocarro municipal pudesse ir a Barcelona, com vista ao repatriamento solicitado por 15 alunos e uma professora acompanhante.



No âmbito do projeto Erasmus + “Ser Igual na UE”, 17 alunos dos cursos profissionais do 12º ano do ECB, acompanhados por duas professoras, partiram no dia 14 de janeiro para Barcelona para realizar um estágio profissional em empresas locais.



O objetivo foi durante um mês dar aos alunos oportunidade de aprender novas técnicas profissionais e desenvolver competências sociais e linguísticas, ao mesmo tempo que conheciam a cidade de Barcelona.



Terminado o período, o regresso foi barrado dadas as limitações impostas pela situação pandémica, pelo que não se realizou de avião, como é usual, já que os voos foram cancelados. Por essa razão os alunos regressaram no autocarro da Câmara de Alcobaça, que envidou esforços para que os jovens regressassem na data prevista, o passado domingo.



“Chegaram cansados, mas felizes protagonistas de uma inesquecível experiência, com muitas histórias para contar, com mais conhecimentos e com um estágio no estrangeiro no seu currículo”, relatou o ECB.



Os alunos, de vários cursos, tiveram diferentes contactos com o mundo profissional.



Luís Belo e Bernardo Querido, do curso profissional técnico de multimédia, estagiaram numa gráfica, José Almeida, do curso de técnico de gestão e programação de sistemas informáticos, estagiou numa empresa com serviços de informática.



Quentin Hidalgo, do curso profissional de técnico de mecatrónica, esteve numa empresa especializada em venda de impressoras 3D, digitalização e design 3D.



Sérgio Lourenço, aluno do curso profissional de gestão e programação de sistemas informáticos, foi para uma empresa especializada no conserto e na montagem de computadores, assim como na reparação de impressoras 3D.



Ana Rita e Luís Carlos, alunos do curso profissional de técnico de desporto, integraram um ginásio especializado em combate e autodefesa.



Filipe Almeida, a finalizar o curso profissional técnico de vendas, estagiou numa loja de venda de roupa e de artigos de skate.



Pedro Peralta e do Emanuel Santos, do curso profissional de técnico de mecatrónica, estagiaram numa oficina de automóveis.



Alfredo Lourenço, do curso de gestão e programação de sistemas informáticos, integrou uma empresa da área de informática, multimédia, impressão e serviços de personalização.



Joana Marques e Miguel Ferreira, do curso profissional de técnico de desporto, estagiaram num ginásio com especialização em boxe e crossfit.



Carolina Santos e Cristiana Marques, dos cursos profissionais de técnico de multimédia e técnico de vendas, estiveram juntas numa loja de skates e vestuário.



André Santos e Tiago Rodrigues, do curso profissional de técnico de Gestão e programação de sistemas informáticos, estagiaram numa empresa especializada na produção e venda de Impressoras 3D.



Todos relataram terem gostado da experiência e aproveitado para contactarem com o mercado de trabalho, ao mesmo tempo que ficaram deliciados com a beleza da cidade de Barcelona.

