Nazaré A Câmara vai investir 1,4 milhões de euros na compra de um terreno para a construção de um estacionamento de quatro pisos Câmara e IGFSS chegam a acordo sobre terreno onde se realiza a Feira das sextas-feiras. 21-09-2021 | JL A Câmara Municipal aprovou, em reunião do executivo, o envio da proposta de aquisição do “Terreno Sobrante – Bairro dos Pescadores da Nazaré”, propriedade do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, onde se realiza a feira semanal, à Assembleia Municipal para autorização da compra e dos compromissos plurianuais.



As questões formais, ligadas a aspetos registrais do terreno, que se arrastaram durante bastante tempo, foram ultrapassadas, tendo chegado a autorização do Conselho Diretivo da IGFSS, com autorização do Primeiro Ministro, para a alienação do terreno ao Município da Nazaré.



A proposta a enviar à Assembleia Municipal refere que a aquisição do imóvel representa um investimento de 1,4 milhões de euros (1.412.000,00€). Para que se concretize, revela-se necessário que este órgão deliberativo autorize a aquisição do bem imóvel, bem como a forma de pagamento (120 prestações, distribuídas por 10 anos).



Com características ímpares, ao nível da sua localização e de área disponível (13.257,50 m2), está destinado à oferta de estacionamento gratuito, até mil lugares, distribuídos por 4 pisos (dois subterrâneos e dois à superfície). Integra o projeto da mobilidade em meio urbano, devendo contribuir para promover “a melhoria em sistemas de transporte sustentáveis e alternativos, bem como à melhoria de qualidade de vida das pessoas”, refere a proposta.

