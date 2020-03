Desporto, Nazaré Alex Botelho deixou o hospital depois do acidente na Praia do Norte O surfista Alex Botelho, que sofreu um acidente aparatoso durante uma prova da WSL na Praia do Norte (Nazaré), de onde foi retirado inconsciente, saiu dos cuidados intensivos, e recebeu alta do hospital de Leiria, a unidade que o acompanhou desde o dia em que a mota de água em que seguia ter sido atingida por uma onda. 06-03-2020 | JL O atleta sente-se grato pelo apoio que recebeu a toda a hora, durante a sua recuperação.

"A única coisa de que tenho a certeza é de que sou o tipo mais sortudo do mundo por estar rodeado por pessoas tão boas e com tanto amor. Foram muitos os que enviaram energia, orações, pensamento positivo, amor e muito mais. E é essa a razão de estar aqui hoje. Seria impossível listar todas as pessoas e isso é algo lindo, mas todas as mensagens de apoio foram essenciais para me permitir estar aqui a escrever-vos. Todo o meu amor para vocês", pode ler-se na mensagem deixada pelo surfista no Instagram. "Tem sido um processo de recuperação (...)”, anunciou o surfista algarvio nas suas contas das redes sociais.

Alex Botelho sofreu um acidente durante o Nazaré Tow Surfing Challenge, que se realizou em fevereiro, na Praia do Norte, tendo ficado inconsciente.

O atleta conseguiu recuperar e regressa, agora, a casa. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com