Alcobaça Eleita nova direção da Associação dos Veteranos do Ginásio Clube de Alcobaça Rui Alexandre irá cumprir mais dois anos de mandato à frente da Associação dos Veteranos do Ginásio Clube de Alcobaça (AVGCA), após a eleição dos órgãos sociais para o biénio 2021/2023, realizada durante a última Assembleia Geral Ordinária de Sócios, no passado dia 15 de outubro. 05-11-2021 | PA Apesar de ter afirmado estar há muitos anos na liderança da associação, assinalando um evidente desgaste, e pedindo novas ideias aos sócios assim como a iniciativa de assumirem a direção, não surgiram nessa mesma noite quaisquer outras listas.



A lista apresentada no ato foi eleita por unanimidade para o biénio 2021/2023 terá na Direção, Rui Alexandre como Presidente, vice-presidente David Mariano, tesoureiro Jorge Carmo, Hélio Aurélio como 1.º secretário e Maurício Marques como 2.º secretário. Na Mesa de Assembleia Geral, a presidente José Gomes, Aníbal Oliveira como vice-presidente e Carlos Marques como secretário. Como substituto para Presidente do Conselho Fiscal, devido a abdicação de António José Costa, foi nomeado o sócio Nuno Sousa, e como secretário Álvaro António e relator António Carvalho.

