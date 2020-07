Cultura Biblioteca de Praia abriu no passado fim de semana A Biblioteca de Praia “António Balau” abriu, no passado sábado, ao público, e permanecerá em funcionamento até ao final do mês de agosto em moldes diferentes do habitual, devido ao atual contexto de controlo e combate à pandemia da Covid-19. 09-07-2020 | JL Devido a este “novo normal”, a frequência da Biblioteca de Praia estará limitada a 10 pessoas, que terão ao seu dispor tablets e material de pintura (higienizados após cada utilização) bem como um plano de atividades, embora mais reduzido, tendo em conta a nova realidade.

A praia da Nazaré, em apoio a este e outros equipamentos bem como à nova realidade, motivada pela pandemia, contará com assistentes que terão como finalidade informar e sensibilizar os utilizadores de algumas regras básicas de higiene e segurança para o controlo do vírus.

Agradecemos desde já a sua colaboração

