Ocorrências Instalações da União de Turquel Vandalizadas Desconhecidos assaltaram e vandalizaram as instalações da União Desportiva de Turquel, durante a madrugada dos dias 21 e 22 de março. 15-04-2020 | Paulo Alexandre A arca congeladora, que estava cheia de carne de porco, oferecida por suinicultores locais para a alimentação das equipas que disputam as competições do Inatel e da Associação de Futebol de Leiria, respetivamente, foi um dos alvos dos atos de vandalismo.

Cerca de 100 kg de carne foram retirados da arca e espalhados pelo campo.

Juntam-se os estragos num dos balneários do clube, e no total os prejuízos ascendem aos 300 euros.

Fábio Carreira, presidente da União Desportiva de Turquel, “não entende” as razões e as motivações de quem cometeu o ato, 2lamentando ainda o facto de ter-se estragado cerca de 100 quilos de carne”, numa altura em que se aproximam tempos de crise por causa da pandemia da Covid-19.

