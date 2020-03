Sociedade Apoio Social e psicológico garantido pela Câmara A Câmara Municipal da Nazaré tem ao serviço da população do Concelho, desde o passado dia 18 de março, 3 linhas de apoio. 24-03-2020 | JL A Linha de Apoio - informações, situações de vulnerabilidade socioeconómica; a Linha de Apoio aos +65 - apoio na aquisição de medicação, bens alimentares, entre outras necessidades básicas (para quem não tem suporte familiar e tem restrições, quer pela idade, quer por doença crónica); a Linha de Apoio Psicossocial - apoio individualizado, gestão de stress emocional.

As três linhas são geridas pelas Técnicas Superiores do Gabinete de Ação Social (Técnica Superior de Serviço Social, Técnica Superior de Sociologia e Técnica Superior de Psicologia).

Para além do apoio telefónico, decorre o contacto permanente com as Instituições de 1.ª Linha em cada Freguesia, para ativar os serviços de apoio à População; com a Segurança Social, para ativar apoio económico, ou outros apoios necessários; a articulação entre a equipa de Ação Social e Gabinete de Educação, para ativar as refeições a agregados familiares com Escalão A; a articulação com a Loja Social, para providenciar apoio alimentar em géneros.

Criou-se, igualmente, uma Linha de Apoio a Cidadãos Estrangeiros (931 104 441), pois, também estes são, na sua maioria, do Grupo de Risco. Esta linha é gerida pelas Técnicas do Turismo, para facilitar a comunicação, que têm um dossier técnico preparado para prestar as informações, e estão em contacto permanente com as técnicas da Ação Social.

Do lado da educação, também se abriu a linha anti-isolamento social dos que, agora sem escola, ficam em casa, a estudar e a executar as tarefas escolares enviadas pelos professores.

Os serviços educativos do Município disponibilizam uma linha de apoio, para que ninguém se sinta sozinho durante este período: 930 440 039

