Cultura The Gift disponibilizam primeiro concerto pay-per-view, a 21 de junho Foram assinalados há dias cinco meses desde o lançamento da REV, a primeira APP no mundo de uma banda a reunir todo o catálogo, uma rede social e ainda conteúdo exclusivo produzido pelos próprios, os The Gift dão mais um passo ambicioso e adicionam uma nova modalidade à plataforma. Desta forma, os fãs que não tenham optado pela subscrição paga, vão agora passar a ter a oportunidade de assistir aos conteúdos exclusivos através da opção de pay-per-view. 17-06-2021 | Paulo Alexandre Para dar início a este modelo de consumo tailor made dos conteúdos da plataforma, a banda vai regressar ao Cine-Teatro de Alcobaça, dia 21 de junho, para um espetáculo que será transmitido em exclusivo na app REV, gratuitamente para todos os subscritores, e disponível por 4€ para os restantes fãs. Para assistir a este espetáculo único e irrepetível, basta aceder a revthegift.pt ou através da app em App Store e Google Play.



“Milhares de horas de conteúdos. Originais. Mais do que o famoso baú, a REV tem-nos dado a hipótese de estarmos ativos no presente…. a musica em 2021 não é só notas e estética e concertos. É podermos fazer e realizar vídeos, versões de outros, entrevistas de vida, documentar os produtos da nossa terra. A REV é um projeto multidisciplinar e a partir de dia 21 é também mais aproximado do consumidor final. O concerto exclusivo em Alcobaça no dia 21 de Junho será também a oportunidade para as pessoas poderem desfrutar por 4 euros de um concerto no conforto do lar, com um som e uma imagem especialmente criados para o evento. REV é estar perto de quem sempre nos apoiou”, explica Nuno Gonçalves.



A aplicação REV permite aos fãs terem acesso a todo o catálogo da banda, músicas nunca antes ouvidas, aceder a uma rede social própria, assistir aos mais emblemáticos espetáculos dos The Gift, documentários, e ainda programas de autor criados e apresentados pelos quatro elementos do grupo, em exclusivo para os seus subscritores. A programação da REV é atualizada todas as semanas com novos episódios das séries de autor e dos podcasts exclusivos, espetáculos ao vivo disponibilizados, novos documentários revelados, e novidades sempre inesperadas na rubrica Lost and Found.

