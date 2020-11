Nazaré Município e Instituto hidrográfico acordam nova parceria destinada à investigação O Município da Nazaré e o Instituto Hidrográfico acordaram uma nova parceria que tem como finalidade o desenvolvimento do projeto “New Monitoring Strategies for the Portuguese Coastal Ocean aiming to foster Scientific Knowledge and Support to Society: the Nazare CANyon and Berlengas BIOSphere Reserve of Unesco case study” (MONICAN-BBIOS). 12-11-2020 | JL Aproveitando a abertura do Aviso de Concurso Call n.4 Investigação do Programa Crescimento Azul do Mecanismo Financeiro EEA Grants 2014-2021, o projeto será candidatado aos financiamentos disponíveis.

“A parceria tem por base os interesses e aspirações de duas entidades com atividades diferentes, mas que, de certo modo, se complementam nas iniciativas propostas”, refere o texto do protocolo aprovado pelo executivo, em reunião de Câmara, na passada quinta-feira, 29 de outubro.

O conhecimento adquirido no novo projeto será utilizado como base para delinear futuros programas de monitorização para o oceano costeiro a implementar tanto na área de influência do Canhão da Nazaré, como noutras áreas da costa portuguesa, caso o financiamento seja atribuído.

A instalação e operacionalização de um sistema de radar costeiro de alta frequência (constituído por duas antenas, uma na Nazaré e outra em Peniche), que permitirá a monitorização das correntes superficiais em toda a área e potencialmente, bem como a monitorização da agitação marítima num setor ao largo de cada uma das localizações de cada antena, é outra das finalidades do novo acordo.

“Este sistema abre o potencial para um maior apoio em tempo-real disponibilizado às comunidades náuticas locais (comunidades de pescadores, surf, náutica de recreio, mergulho) através de produtos específicos que serão implementados pelo projeto”, refere ainda o protocolo.

A colaboração entre Câmara e IH em temáticas de interesse sobre o meio marinho ao largo da Nazaré esteve na origem do projeto “O Observatório do Canhão da Nazaré” (MONICAN), que integra a rede de observatórios costeiros europeus reunida no quadro do projeto Europeu JERICO-NEXT (H2020-INFRAIA 2014-2015), implementado entre 2008 e 2011, e na instalação do Centro Interpretativo do Canhão da Nazaré, a funcionar no forte São Miguel Arcanjo. Este tem divulgado o trabalho desenvolvido pelo Instituto Hidrográfico sobre o Canhão da Nazaré, bem como os novos estudos a desenvolver nesse âmbito. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

