Economia Bloco de Esquerda denuncia despedimentos em Alcobaça e Nazaré O portal de denúncias despedimentos.pt lançado pelo Bloco de Esquerda recolheu várias denuncias de abuso laboral em diversas áreas de produção. Mais de mil denúncias de situações de abuso laboral durante a pandemia do Covid-19 deram entrada nesta plataforma. 14-05-2020 | Paulo Alexandre “Foram milhares de trabalhadores afetados pela irresponsabilidade social de várias empresas, sobretudo, nos concelhos de Leiria, Marinha Grande, Caldas da Rainha, Alcobaça, Nazaré e Peniche”, denuncia o BE, que fala em “muitos casos de imposição de férias, de atrasos salariais, de incumprimento das regras de saúde e segurança, de recusa de teletrabalho, mas o que esta pandemia tornou mais visível foi a insuficiência da legislação laboral para proteger os trabalhadores, tendo muitos precários e precárias sido atirados para o desemprego”.

Segundo o Bloco de Esquerda “as entidades patronais abusaram da precariedade, muitas vezes de forma ilegal, e hoje aproveitam-se do recrutamento temporário, do período experimental e de contratos a termo certo para despedirem centenas de pessoas, deixando-as sem qualquer tipo de rendimento”

Das 18 denúncias publicadas até ao momento, Bloco de Esquerda aponta o Hotel Star Inn; Megatech; Atlantis; Your Hotel & Spa; Crisal; MD Platics; UpStyle; Novares; Oliveiras SA; Plastimago; Rei dos Frangos; SPAL; Armatis; Vipex; McDonalds; Rocostar; Decathlon e a Roca.

Perante os dados recolhidos, o partido diz que “depois da pandemia da Covid-19, chega a pandemia do desemprego e da crise económica”. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com