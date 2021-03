Sociedade Barca Mimosa está nas oficinas em processo de restauro A embarcação “Mimosa", que integra a exposição de Embarcações Tradicionais da praia da Nazaré, está em processo de restauro nas oficinas municipais, pelo calafate José Joaquim Constantino. 18-03-2021 | JL Ao abrigo de um protocolo de colaboração celebrado em 1999 entre o Município da Nazaré e o Museu Dr. Joaquim Manso, as embarcações, que pertencem à coleção do Museu da Nazaré, foram alvo de restauro e colocadas em exposição permanente no areal da praia.



Os barcos “Nossa Senhora dos Aflitos”, “Mimosa”, “Perdido”, “Vagos”, “Ilda”, “Três Irmãos Leais” e “Sol da Vida” são ícones representativos da identidade e da história do concelho, associada ao mar, que necessitam de ações de restauro permanente.



A intervenção atualmente em curso realiza-se no âmbito deste acordo de colaboração bem como do projeto do Município da Nazaré “Embarcações Tradicionais – Uma Representação da Identidade Nazarena”, que, entre outros aspetos, prevê a sua recuperação por um técnico carpinteiro naval, sob orientação do Gabinete de Apoio às Ações de Conservação e Restauro (Museu dr. Joaquim Manso).



Após as ações de restauro, que têm vindo a ser feitas com a regularidade necessária à conservação dos elementos, o património é devolvido à exposição ao ar livre, para onde são transportadas com os cuidados indispensáveis de segurança.



A valorização e divulgação das embarcações tradicionais da Nazaré são o objetivo desta colaboração que se transformou numa mostra permanente no local natural das peças museológicas, um elemento diferenciador da cultura local. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com