Política Nazaré acolhe Congresso Nacional da Juventude Socialista A vila da Nazaré vai receber o 22º Congresso Nacional da Juventude Socialista, entre os dias 11 e 13 de dezembro. A decisão foi tomada no passado dia 27 de setembro. 15-10-2020 | JL Para além da data e local, a Comissão Nacional votou favoravelmente o regulamento do Congresso e elegeu a Comissão Organizadora do Congresso (COC), que será presidida por Francisco Dinis, membro do Secretariado Nacional e Presidente da Federação de Santarém.

A lista da COC que contou com os votos dos Comissários é ainda composta por André Mercier, Ana Rita Pereira, Patrick Sousa, Nuno Matos, Eunice Pratas (suplente), António Madaleno (suplente), Diogo Aragonez (suplente), Ana Catarina Carrasco (suplente) e Matilde Freitas (suplente).

