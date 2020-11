Cultura O Livro A História do Rock (para pais fanáticos e filhos com Punkada) editado no Reino Unido e Austrália pela Wren & Rook, editora do grupo Hachette. Após duas bem-sucedidas edições em Língua Portuguesa (2017 e 2019) e do lançamento na Suécia (2018), Estados Unidos, Canadá e México (2019), o livro A História do Rock (para pais fanáticos e filhos com Punkada) chega aos mercados britânico e australiano em outubro deste ano pela mão da editora infanto-juvenil Wren & Rook. 29-10-2020 | PA “Não consigo parar de me surpreender com o que tem acontecido até aqui. Agora estamos perante uma situação diferente. Ao contrário dos Estados Unidos, em que foi uma pequena editora sediada em Chicago, vamos ser editados pela editora, com sede em Londres, que é uma chancela da Hachette Children’s Group, um dos maiores grupos editoriais do mundo”, explica Rita Nabais, autora dos textos e pesquisa.

O livro, que tem ilustrações de Joana Raimundo, foi originalmente publicado em 2017 pela Edições Escafandro, uma pequena editora independente com sede em Alcobaça.

“Todos os nossos somos consumidores. É do Reino Unido que veem algumas das maiores bandas de todos os tempos, os Rolling Stones, David Bowie, Beatles, Ping Floyd, e é um berço de rock e talento. Se calhar por isso é que quiseram o livro e tiveram olho para este, e que valia a pena editar o livro lá”.

A campanha de financiamento coletivo na plataforma Kickstarter permitiu a tradução para inglês, o que veio a impulsionar a obra para um percurso invulgar numa edição nacional, estando neste momento traduzida e distribuída numa vasta região através do estabelecimento de parcerias com editoras de vários pontos do globo.

“O novo livro é diferente do lançado em Portugal”, tendo os editores britânicos optado por dar maior destaque às ilustrações. “O livro é maior. A pesquisa não foi mexida, tendo sido totalmente aceite pelos editores, embora tenha sido adaptada a uma linguagem mais simples. O design interior é diferente e a capa nova com novo lettering”. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com