Educação Politécnico de Leiria abre pós-graduações pioneiras no país em Turismo Subaquático e Mergulho Científico A Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM) do Politécnico de Leiria, em Peniche, tem duas novas pós-graduações, em Turismo Subaquático e Mergulho Científico. Os cursos, de carácter pioneiro em Portugal, são cofinanciados pelo Programa Operacional Mar 2020, pelo Portugal 2020 e pela União Europeia. 25-02-2021 | JL «Sendo Portugal um país com tradições seculares na área marítima e marinha, há uma forte necessidade de capacitar recursos humanos para se tornar num país competitivo num mundo cada vez mais global, exigente e mais desafiante. Para isso, Portugal tem de apostar na formação de técnicos preparados profissionalmente para os desafios que venham a surgir. O Politécnico de Leiria, através da ESTM, consciente da lacuna formativa na área a nível nacional, pretende colmatar esta falha através da criação destes dois cursos em estreita colaboração com as instituições e os agentes locais», explica Marco Lemos, coordenador das duas pós-graduações.

A pós-graduação em Turismo Subaquático, cujo período de candidaturas decorre até dia 24 de fevereiro, tem como objetivos: proporcionar um conhecimento transversal dos assuntos relacionados com as atividades subaquáticas, especificamente relacionadas com o Turismo Subaquático; valorizar as competências dos profissionais na área do Turismo em empresas públicas e privadas, promovendo a aquisição das ferramentas necessárias; incrementar o desenvolvimento individual na área do Turismo Subaquático; e capacitar os técnicos de mergulho com diversas técnicas e qualificá-los para imersões até 40 metros de profundidade, através da aprendizagem de competências e procedimentos usados pelas diversas agências internacionais.

O curso destina-se a todos aqueles que pretendam adquirir conhecimentos no âmbito do Turismo Subaquático, sejam profissionais das empresas marítimo-turísticas, estudantes ou outros interessados na área marinha e marítima. Com esta pós-graduação, pretende-se desenvolver conhecimentos, competências pessoais e técnicas necessárias para supervisionar mergulhadores certificados em atividades de mergulho e ensino de cursos de formação, bem como desenvolver conhecimentos dos candidatos no que respeita a teoria de mergulho, técnica, capacidade de salvamento e experiência, de forma a garantir o cumprimento dos pré-requisitos dos cursos de formação. Pretende-se igualmente dotar os formandos de competências para proporcionar uma melhor experiência aos mergulhadores recreativos.

Por sua vez, a pós-graduação em Mergulho Científico, cujas vagas já estão preenchidas nesta primeira edição, tem como principais objetivos: proporcionar um conhecimento transversal dos assuntos relacionados com o mergulho de caráter científico; valorizar as competências dos profissionais na área da investigação em empresas públicas e privadas, promovendo a aquisição das ferramentas necessárias; incrementar o desenvolvimento individual na área do Mergulho Científico; desenvolver projetos de investigação com recurso a técnicas de Mergulho Científico; capacitar os mergulhadores investigadores/cientistas com diversas técnicas de Mergulho Científico e qualificá-los para imersões até 40 metros de profundidade, através da descrição de alguns dos procedimentos usados em projetos científicos e campanhas de mergulho.

O curso destina-se a todos aqueles que pretendam adquirir conhecimentos no âmbito do Mergulho Científico, nomeadamente biólogos e profissionais de áreas afins, geólogos, arqueólogos, estudantes (das áreas atrás referidas) e investigadores. O Mergulho Científico trata-se de uma ferramenta de trabalho com a qual os cientistas/investigadores obtêm dados sobre o ambiente subaquático, usando as mais diversas técnicas e tecnologias. Atualmente, é utilizado por milhares de investigadores, estudantes, e técnicos em todo o mundo, nos mais diversos ambientes e nas mais diversas áreas científicas.

Mais informações sobre as pós-graduações podem ser consultadas em https://www.ipleiria.pt/cursos/course/type/pos-graduacoes/. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com