Alcobaça Suspeito de matar rapariga fica em prisão preventiva Ficou em prisão preventiva o jovem de 19 anos suspeito de ter assassinado a tiro uma rapariga de 18 anos junto à estação de comboios de Martingança, no concelho de Alcobaça, ao final da noite de dia 3, num ajuste de contas por dívidas relacionadas com o tráfico de droga. 15-10-2021 | Francisco Gomes Mário Lopes, natural da Marinha Grande e residente na zona de Alcobaça, cuja detenção foi anunciada pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária (PJ) no dia 5, foi ouvido no Tribunal de Leiria e recebeu na passada quinta-feira como medida de coação a sanção mais gravosa – a ordem de prisão – enquanto aguarda o desenrolar do processo judicial pela morte de Soraia Andreia, residente no Casal da Formiga, na Marinha Grande.



Sem profissão conhecida, o suspeito “terá disparado vários tiros com arma de fogo, atingindo a vítima na zona da cabeça”, revela a PJ. A vítima, encontrada no chão ferida com gravidade, ainda recebeu tratamento médico hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi declarado na noite a seguir ao crime nos Hospitais da Universidade de Coimbra.



Foram desenvolvidas diligências investigatórias que conduziram “à identificação de vários intervenientes na situação, tendo-se procedido à detenção do presumível autor dos disparos fatais”, indica a PJ.



“Foram localizados e apreendidos vários objetos, nomeadamente pertences da vítima, a arma de fogo utilizada e produto estupefaciente”, acrescenta.

Soraia Andreia vendia droga fornecida por Mário Lopes e o desentendimento entre ambos começou quando a rapariga não lhe entregou dinheiro e estava em dívida. O suspeito acabou por executá-la na rua, na presença de amigos que o acompanhavam e que podem vir a ser arrolados para responder sobre o caso perante a justiça.



O funeral realizou-se sexta-feira, pelas 14h30, na igreja paroquial da Marinha Grande, seguindo depois para o cemitério de Casal Galego. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com