Alcobaça Hospital de Alcobaça assinala 130 anos com 900 mil euros de investimento em curso O Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira (HABLO), unidade do Centro Hospitalar de Leiria (CHL), assinalou, no passado dia 22 de maio mais um aniversário, dia em que comemorou 130 anos de existência. Integrado no Centro Hospitalar Leiria-Pombal (Hospital de Santo André e Hospital Distrital de Pombal) em 2013, criando o CHL, «o HABLO tem tido um excelente posicionamento no contexto deste Centro Hospitalar, garantindo cuidados hospitalares de primeira linha à população dos concelhos de Alcobaça e da Nazaré», sublinha Licínio de Carvalho, presidente do Conselho de Administração do CHL. 28-05-2020 | Paulo Alexandre «Nesta unidade têm sido prestados cuidados de urgência, internamento, consultas, cirurgias, sessões de Hospital de Dia e meios complementares de diagnóstico e terapêutica, que têm natureza resolutiva ou preparam os doentes para benefício de cuidados mais diferenciados no Hospital de Santo André», refere Licínio de Carvalho.

São vários os investimentos desenvolvidos ou em curso, de onde se pode destacar, por exemplo, e particularmente, a Unidade de Cuidados Paliativos, «projeto que ficará disponível à população de toda a região que o CHL serve, e não apenas de Alcobaça e Nazaré», revela Licínio de Carvalho, sublinhando que «neste processo de reabilitação e diferenciação do HABLO, é de registar o apoio da comunidade, representada pela Câmara Municipal de Alcobaça, que tem, inclusivamente, cofinanciado o investimento».

Nos últimos anos foram realizados investimentos de cerca de meio milhão de euros, nomeadamente a remodelação da Casa Mortuária, da cozinha e refeitório, e dos serviços de Medicina e de Urgência, a ampliação da base operacional SIV, a empreitada de pinturas exteriores e execução de drenos, e o isolamento da cobertura e substituição da claraboia.

Estão previstas ou em realização, no triénio 2020-2022, entre outras, intervenções no valor previsto de 900.000 mil euros, nomeadamente na criação da Unidade de Internamento de Cuidados Paliativos, já em curso, e na reabilitação do Serviço de Imagiologia.

O HABLO conta atualmente com 127 colaboradores nas mais variadas categorias profissionais: 45 assistentes operacionais, 12 assistentes técnicos, 55 enfermeiros, um informático, seis médicos (Cirurgia Geral e Medicina Interna), sete técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, e um técnico superior de Serviço Social.

Para assinalar o Dia do HABLO, o Conselho de Administração realizou neste Hospital a sua reunião semanal, que foi precedida de uma visita à Consulta Externa, ao Serviço de Medicina Física e Reabilitação, às obras em curso para criação da Unidade de Cuidados Paliativos, ao Serviço de Imagiologia e ao Serviço de Urgência, e ainda de um lanche convívio com os profissionais deste Hospital.



