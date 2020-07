Cultura Câmara Municipal de Alcobaça cria festival para apoiar agentes culturais do concelho A Câmara Municipal de Alcobaça vai realizar o festival Novo Palco, um evento cultural multidisciplinar com artistas e grupos do concelho, no Cineteatro de Alcobaça e no Centro Cultural Gonçalves Sapinho, de 9 de outubro de 2020 a 9 de janeiro de 2021. 09-07-2020 | Paulo Alexandre O evento visa apoiar os agentes culturais locais (artistas, autores, compositores, técnicos de som, de palco e de multimédia, entre muitas outras profissões ligadas a este enorme setor), uma das áreas mais prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus Covid-19.

Até ao próximo dia 15 de julho, todos os artistas (individuais e coletivos) do concelho de Alcobaça deverão submeter as suas propostas para o email cine.teatro@cm-alcobaca.pt.

O conceito de Novo Palco “sugere um novo alento dado ao setor local da cultura, assim como a abertura de novas oportunidades de promoção do trabalho dos artistas e grupos do concelho de Alcobaça. Desta forma, o Município procura mitigar as dificuldades sentidas por este setor essencial para a comunidade”, explica a Vereadora da Cultura Inês Silva.

A realização do evento está condicionada à evolução da pandemia do Covid-19 em Portugal e em particular no concelho de Alcobaça, pelo que "poderá sofrer alterações ou cancelamentos de última hora".

