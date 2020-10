Alcobaça São Martinho do Porto Requalificação do cais da vila O Clube Náutico de São Martinho do Porto vai lançar o concurso público da empreitada para a requalificação do cais da vila, uma obra de 184 mil euros comparticipada por fundos europeus e nacionais. 15-10-2020 | Paulo Alexandre “O Clube tem tudo preparado para o procedimento. Ainda este mês será aberto o Concurso público para se poderem iniciar as coisas”, explica Alexandre Quadrio, presidente do Clube.

A intervenção programada irá “aumentar a porta de acesso ao mar, para embarcações e pessoas, permitir a recolha de dejetos dos barcos e ficar apto a receber um posto de abastecimento”.

"Temos, atualmente, um acesso limitado, na entrada de pessoas e para a acostagem de embarcações. Queremos um acesso amplo de 2,5 metros e um cais de acostagem com três funções distintas; parte para saída de embarcações, saída e entrada de pessoas e uma área que, para já, terá como função a recolha de dejetos das embarcações para serem encaminhados para ETAR da rede pública, criando, assim, um porto limpo, ao mesmo tempo que criaremos um espaço para reinstalar futuramente um posto de abastecimento, evitando que as pessoas andem com depósitos de para o abastecimento de combustíveis longe do Porto".

