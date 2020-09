Educação Alunos de São Martinho apurados para final de Olimpíadas de Química Os alunos Beatriz Silva, Maria Água e Junjie Cheng e a professora Carla Crisóstomo, da Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto, conquistaram o 1º lugar na 16ª semifinal das Olimpíadas de Química Júnior. 27-08-2020 | Paulo Alexandre A realização desta Final ainda está a ser planeada, pois depende da possibilidade de ser presencial ou não. As medalhas serão enviadas para as respetivas Escolas. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

