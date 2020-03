Regional CHL inicia análises para despiste de infeções pelo COVID-19 Está disponível no Centro Hospitalar de Leiria (CHL), desde o dia 19 de março, a realização de análises para despiste de infeções pelo novo coronavírus (COVID-19). O processo será assegurado pelo laboratório do Serviço de Patologia Clinica (SPC) do Hospital de Santo André (HSA), e visa dar maior autonomia à instituição perante a evolução da epidemia no País, deixando agora de ser necessário o envio de colheitas para análise externa, até agora assegurada no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC), para casos suspeitos tratados no CHL. 24-03-2020 | JL A possibilidade de realizar análises de despiste de COVID-19 no seu laboratório permite ao CHL obter os resultados de forma mais célere, num prazo entre cinco a seis horas, e assim agilizar os procedimentos necessários para tratamento dos utentes. A disponibilização desta técnica de análise no CHL implicou a alteração da estrutura do SPC do HSA e a instalação de uma segunda câmara de fluxo laminar, de forma a salvaguardar a segurança dos colaboradores.

O CHL apela a todos os cidadãos que sigam escrupulosamente as recomendações das autoridades de saúde e dos especialistas para que fiquem em casa, de forma a não contribuírem para o agravamento da pandemia de COVID-19. Os utentes só deverão recorrer às urgências do hospital em situação realmente urgente. Caso apresentem sintomas compatíveis com a infeção por coronavírus, os utentes devem primeiro para a linha SNS 24, 808 24 24 24, antes de se dirigirem ao hospital.

