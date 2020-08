Sociedade ICEL assinala 75 anos com doação de ambulância aos bombeiros A empresa da Benedita está a assinalar 75 anos de existência e assinalou o sucesso da existência com a doação de uma ambulância de emergência médica para os Bombeiros Voluntários da vila. 30-07-2020 | Paulo Alexandre Trata-se de um “sinal de agradecimento e admiração à instituição que tanto faz pela nossa comunidade desde 1988”.

A empresa nasceu em 1945, constituída por primos e irmãos. “Pessoas despretensiosas, que procuraram prosperar com o fruto do seu trabalho, que contra todas as expectativas e probabilidades se lançaram para o risco de uma aventura que viria a deixar marca na comunidade”, refere a empresa.

“A iniciativa e o trabalho são recompensados, e o respeito e a igualdade de todas as mãos que ajudaram nesta epopeia são quem mais merece a nossa admiração e reverência. Registamos, apreciamos e agradecemos profundamente, baixando a cabeça a todas as mãos sem exceção, que fizeram da ICEL aquilo que é”.

A Direcção, Comando e Quadro ativo dos Bombeiros Voluntários da Benedita, agradeceram à empresa ICEL, a oferta da Ambulância de Socorro (ABSC), que reforça os meios de ação da corporação. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com