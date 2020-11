Nazaré Município da Nazaré incentiva ao consumo de água da rede com projeto “Águas Belas” A Câmara vai eliminar a utilização de garrafas de plástico das reuniões do executivo e da assembleia municipal. 29-10-2020 | JL Trata-se de uma medida que visa reduzir a utilização do plástico e a produção de resíduos de plástico, ao mesmo tempo que promove o consumo da água da rede pública.

O projeto “Águas Belas” partiu do Vereador com delegação de competências na área do Ambiente e Sustentabilidade e do Vereador com delegação de poderes na Gestão das Infraestruturas que propõem a sua implementação no Município, começando pelas reuniões do executivo e Assembleia Municipal, abolindo o uso de garrafas de plástico e utilizando copos e garrafas reutilizáveis e água da rede pública.

De acordo com a proposta, que se refere aos níveis alarmantes de poluição dos solos, rios, mares e oceanos, o que contribui para a degradação de qualidade da água e afetando a flora e fauna existente, o Município da Nazaré não poderia ficar fora deste processo evolutivo, “devendo desenvolver uma ação pró-ativa perante as entidades que estão sob sua alçada e prover uma efetiva sensibilização às populações”.

O consumo de água em garrafas de plástico traduz-se na produção de uma grande quantidade de resíduos. “Por minuto, são vendidas um milhão de garrafas e 91% deste plástico não é reciclado, sendo que este material leva entre 450 a 1.000 anos a decompor-se”.

A proposta refere, ainda, que se deve reconhecer a importância da água potável, que é um recurso finito, como um bem essencial à vida. “Desta forma, todos devemos incentivar à ingestão de água pelos benefícios que a mesma apresenta para a saúde, mas de forma consciente no que diz respeito às questões ambientais”.

“Tendo em conta a importância do papel do município nas questões ambientais em termos de iniciativa e incentivo, nos seus próprios trabalhadores, às boas práticas ambientais, assim como à população, consideramos que se deve adotar uma política de poupança no que diz respeito à produção de resíduos de garrafas de água”, defendem os vereadores autores da proposta, Orlando Rodrigues e Salvador Forminga.

A proposta defende que deve ser efetivado o incentivo ao consumo da água da rede em detrimento de água engarrafada em plástico, potenciando, também, "o incentivo à utilização dos fontanários públicos, com regras e de forma sustentável".

