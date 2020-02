Ocorrências Três detidos em flagrante por captura ilegal de meixão O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Proteção do Ambiente de Caldas da Rainha, deteve no passado dia 24 de janeiro, em flagrante delito, dois homens e uma mulher, de 42 e 43 anos, por pesca de meixão, na Foz do Rio Alcoa. 30-01-2020 | JL No âmbito de uma ação de fiscalização à captura ilegal de meixão, os militares detetaram três pessoas a pescar meixão ilegalmente, através do manuseamento de uma arte de pesca, denominada por “capinete ou arca”. Nesta ação policial foi apreendido o material utilizado na captura desta espécie e 333 gramas de meixão.

A enguia europeia (Anguilla anguilla), que na fase larvar é conhecida por enguia juvenil/meixão, é uma espécie considerada em perigo e que tem sofrido grande redução do número de efetivos em razão da pesca ilegal, impedindo desta forma o normal ciclo de reprodução, colocando em causa a sustentabilidade da espécie. O meixão apreendido, no mercado final (países europeus e asiáticos), poderia alcançar um valor de 1 500 euros.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Nazaré.

O meixão apreendido, por se encontrar vivo, foi devolvido ao seu habitat natural.

