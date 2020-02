Alcobaça 350 mil euros melhoram estradas do concelho A Câmara de Alcobaça anunciou um investimento de 350 mil euros na melhoria de estradas do concelho. 30-01-2020 | Paulo Alexandre A empreitada de construção do pavilhão multiusos de Alcobaça, que nascerá do atual MercoAlcobaça, é a outra empreitada prevista para breve.

Sobre as estradas, Paulo Inácio refere que o investimento resulta da consulta regular feita aos presidentes de Junta de Freguesia sobre as suas principais prioridades de governação, tendo as estradas sido as mais sinalizadas pela maioria.

“Por todo o concelho, abrir-se-á a empreitada que se estenderá a todo o concelho, abrangendo as estradas em pior estado de conservação, que servem o concelho”, explicou o presidente da Câmara de Alcobaça.

Entre as estradas com segurança rodoviária deficitária estão as que atravessam a sede do concelho, nomeadamente as de circulação nas imediações do Centro Histórico, onde se

